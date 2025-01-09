В Новосибирской области могут опять ввести масочный режим

Это связано с возможным распространением новых вирусов.
Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что ситуация с заболеваемостью в регионе остается стабильной. Губернатор Андрей Травников призвал всех подготовиться и вспомнить меры санитарной безопасности, включая масочный режим и обработку помещений.
Он отметил, что сигналы о новых инфекциях, таких как пневмония и метапневмония, вызывают беспокойство, и подчеркнул необходимость быть готовыми как к традиционным сезонным заболеваниям, так и к возможным новым вариантам инфекций.
Ранее мы писали, что стало известно, где и когда можно сдать тест на ВИЧ в Новосибирске.