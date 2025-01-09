Объявление списка номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии

«Мы приносим глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Калифорнии. Многие члены академии, наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас… Объявление номинантов на “Оскар” будет перенесено с 17 января на 19 января», — заявил директор Американской академии киноискусства Билл Крамер.
Сообщается, что из-за распространения пожара в Палисейдс были отменены несколько премьер и временно приостановлено производство телевизионных шоу.
Ранее в этот же день стало известно, что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) спасательным бригадам, которые борются с многочисленными лесными пожарами, не хватает воды.
До этого действующий президент США Джо Байден объявил режим крупного стихийного бедствия в штате Калифорния в связи с лесными пожарами.
Ранее, 7 января, экстренные службы Лос-Анджелеса призвали жителей быть готовыми к эвакуации из-за бушующих в штате лесных пожаров. Телеканал NBC News сообщил, что возгорание началось в районе Итон-Каньон. Сильный ветер подпитывает огонь.
Тогда же в Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение из-за пожарной обстановки. Сообщалось, что 27 тыс. жителей Пасифик-Палисейдс призваны к принудительной эвакуации.
Кроме того, в зоне эвакуации оказалась резиденция вице-президента США Камалы Харрис, которая заявила, что всем сердцем сочувствует тем, кого коснулся пожар. Тогда же телеканал CNN сообщил, что пламя уничтожило 2,9 тыс. акров (более 1173 га) земли.