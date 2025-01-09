Новогодние ёлки в Омске используют для посыпки дорог

Новогодние ёлки в Омске переработают для дорожного покрытия. Региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» сообщил, что будет с ёлками, которые омичи выбросят на помойку.
Региональный оператор обеспечит утилизацию новогодних деревьев в рамках оплаты за коммунальную услугу. Хвойные деревья отправят на мусоросортировочные заводы. Там из них сделают щепу и используют для проездов на полигонах и территориях заводов.
Ёлки следует оставить на специальных площадках или рядом с мусорными контейнерами. В сами контейнеры деревья бросать строго запрещено. Это может создать затруднения при вывозе мусора и повредить мусоровозы.
Ранее стало известно, что в этом году хвойные деревья не будут принимать в Большереченском зоопарке. Не будет организовано в Омске и специальных пунктов приёма ёлок, как это было в предыдущие годы.