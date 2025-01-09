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Чиновники начали проверять наличие чипов у собак на прогулках по всему Приморью: хозяев будут штрафовать

ВЛАДИВОСТОК, 9 января, ФедералПресс. С нового года во всех муниципальных образованиях Приморья начали проверять регистрацию собак. Даже тех, кто выгуливает питомца на поводке, могут оштрафовать.

Источник: AP 2024

«С 9 января во всех муниципальных образованиях Приморского края административные комиссии начали проверять регистрацию домашних животных. Недобросовестным владельцам грозит административная ответственность за самовыгул своего питомца», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Если собаку, у которой есть хозяин, заберут службы отлова, пока она находилась на самовыгуле, у владельца будут проблемы. В правительстве уточнили, что за такое правонарушение полагается штраф. Помимо этого, всем владельцам собак напомнили об обязанности убирать за своими питомцами.

Проверки ожидают и тех владельцев собак, которые гуляют с питомцами на поводках. В муниципалитетах будут работать административные комиссии. Они будут проверять наличие чипа у собаки и регистрацию ее в государственной системе. Такая регистрация поможет в случае пропажи найти питомца и вернуть его владельцу.

Ранее сообщалось о том, что в пригороде Владивостока разгуливает тигр. Владельцев собак попросили спрятать их, так как именно животные в первую очередь привлекают хищника.