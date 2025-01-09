Чиновники начали проверять наличие чипов у собак на прогулках по всему Приморью: хозяев будут штрафовать

Если собаку, у которой есть хозяин, заберут службы отлова, пока она находилась на самовыгуле, у владельца будут проблемы. В правительстве уточнили, что за такое правонарушение полагается штраф. Помимо этого, всем владельцам собак напомнили об обязанности убирать за своими питомцами.