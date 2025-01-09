Из-за метели в Башкирии закрыли две республиканские дороги

В Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий с 8:50 9 января закрыли движение для всех видов транспорта на участке автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Ограничение введено с 33 км до 150 км трассы в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах. По данным Госкомитета РБ по ЧС, ориентировочно оно будет действовать до 12 часов сегодняшнего дня.