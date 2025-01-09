Из-за метели в Башкирии закрыли две республиканские дороги

В Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий с 8:50 9 января закрыли движение для всех видов транспорта на участке автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Ограничение введено с 33 км до 150 км трассы в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах. По данным Госкомитета РБ по ЧС, ориентировочно оно будет действовать до 12 часов сегодняшнего дня.
Кроме того, до 14 часов продлили перекрытие участка республиканской дороги Уфа — Инзер — Белорецк с 67 км до 222 км в Архангельском и Белорецком районах. Его ввели вечером 8 января. Здесь запретили проезд грузовым и пассажирским транспортным средствам.
Все введенные ограничения связаны со снегопадом, метелью, сильным ветром, гололедом и ограничение видимости.