В Самаре прошли гонки на собачьих упряжках и катание на оленях

— Побывать в санях, запряженных оленями, жители смогли в живом уголке «Сказка» Красноглинского района. Участниками праздничной программы стали 50 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Гости не только сделали красочное фото, но и покатались в санях и покормили животных, — указали на сайте мэрии.