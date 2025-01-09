В Самаре прошли гонки на собачьих упряжках и катание на оленях

В Самаре для местных жителей было открыто сразу несколько развлекательных площадок в период новогодних каникул. Самарцы смогли принять участие в гонке на собачьих упряжках и покататься на оленях.
— Побывать в санях, запряженных оленями, жители смогли в живом уголке «Сказка» Красноглинского района. Участниками праздничной программы стали 50 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Гости не только сделали красочное фото, но и покатались в санях и покормили животных, — указали на сайте мэрии.
Кроме того, на лыжной базе «Чайка» прошли гонки на собачьих упряжках 7 января, об этом сообщили в министерстве спорта по региону.