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В Башкирии полностью перекрыли дорогу Уфа — Бирск — Янаул

В Башкирии бушует метель.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за ухудшения погоды ввели ограничения на трассах. Об этом предупреждает МЧС республики.

Так, с утра перекрыта дорога Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 150 км. В четырех районах (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский) бушует метель, а на дорогах образовались снежные накаты и заносы. В министерстве отметили, что трасса может быть открыта после 12 часов дня по местному времени.

Также ограничения ввели трассе Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 222 километр (Архангельский район, Белорецкий район). Дорогу намерены открыть после обеда.

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