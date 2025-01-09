В Башкирии полностью перекрыли дорогу Уфа — Бирск — Янаул

Так, с утра перекрыта дорога Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 150 км. В четырех районах (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский) бушует метель, а на дорогах образовались снежные накаты и заносы. В министерстве отметили, что трасса может быть открыта после 12 часов дня по местному времени.