Новый год донская столица встретила без серьезных происшествий

— По сравнению с прошлым годом значительно сократилось число обращений граждан в службу ЕДДС «112», связанных с применением пиротехники — 18 вызовов против 31 в 2024 году. Один человек получил травмы при применении пиротехнических изделий и обратился в травмпункт. Составлено 2 протокола за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники, — отметил он.
Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан привлекались дружинники народной дружины. Серьезных нарушений общественного порядка не допущено.
— В праздничные дни значительно увеличиваются объемы отходов. Сейчас основная задача — обеспечить своевременный вывоз мусора. Необходимо соблюдать графики обслуживания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Также необходимо оперативно навести порядок на площадках, которые отвели под елочные базары. Свалок из хвойных деревьев на улицах нашего города быть не должно, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Общественный транспорт работает по графику выходного дня.
Комплекс мер по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников будет продолжен. Органы управления и силы городского звена РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.