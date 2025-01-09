Новый год донская столица встретила без серьезных происшествий

— По сравнению с прошлым годом значительно сократилось число обращений граждан в службу ЕДДС «112», связанных с применением пиротехники — 18 вызовов против 31 в 2024 году. Один человек получил травмы при применении пиротехнических изделий и обратился в травмпункт. Составлено 2 протокола за нарушение тишины и покоя из-за использования пиротехники, — отметил он.