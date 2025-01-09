Один из районов Крыма остался без воды

В четверг, 9 января, Ленинский район Крыма частично остался без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
Воду отключили в восемь утра. Ограничения касаются города Щелкино, а также сел Мысовое и Азовское. Это связано с заменой запорной арматуры на насосной станции. Ожидается, что ограничения будут действовать до восьми вечера.
В Ленинском районе организуют подвоз воды. Оставить заявку можно по телефону диспетчерской:
«Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ», — говорится в сообщении.