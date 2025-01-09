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Температурные качели ожидаются в Приморье: морозы сменятся оттепелью

ВЛАДИВОСТОК, 9 января, ФедералПресс. Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные. В крае обойдется без осадков, но будет морозно.

Сейчас в Ричмонде: -3° 5 м/с 54% 759 мм рт. ст. -1°
Источник: AP 2024

«В предстоящие выходные дни, 11 и 12 января, антициклон обусловит в Приморском крае погоду без существенных осадков», — передает Примгидромет. В ночь на субботу будет морозно, температура опустится до −24 градусов, в горных районах будет еще холоднее — до −33. Днем станет теплее, температура воздуха будет в пределах −5… −12 градусов. На побережье и в южных районах возможно потепление до 0 градусов.

Ночь на воскресенье будет морозной, температура воздуха опустится еще на 1 — 4 градуса, днем практически не изменится.

Во Владивостоке на выходных обойдется без осадков. Ночная температура воздуха будет в пределах −10… −14 градусов. Во второй половине дня потеплеет до −5… −8 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в этом году весна в Приморье придет раньше времени.