Температурные качели ожидаются в Приморье: морозы сменятся оттепелью

«В предстоящие выходные дни, 11 и 12 января, антициклон обусловит в Приморском крае погоду без существенных осадков», — передает Примгидромет. В ночь на субботу будет морозно, температура опустится до −24 градусов, в горных районах будет еще холоднее — до −33. Днем станет теплее, температура воздуха будет в пределах −5… −12 градусов. На побережье и в южных районах возможно потепление до 0 градусов.
Ночь на воскресенье будет морозной, температура воздуха опустится еще на 1 — 4 градуса, днем практически не изменится.
Во Владивостоке на выходных обойдется без осадков. Ночная температура воздуха будет в пределах −10… −14 градусов. Во второй половине дня потеплеет до −5… −8 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что в этом году весна в Приморье придет раньше времени.