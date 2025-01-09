Температурные качели ожидаются в Приморье: морозы сменятся оттепелью

«В предстоящие выходные дни, 11 и 12 января, антициклон обусловит в Приморском крае погоду без существенных осадков», — передает Примгидромет. В ночь на субботу будет морозно, температура опустится до −24 градусов, в горных районах будет еще холоднее — до −33. Днем станет теплее, температура воздуха будет в пределах −5… −12 градусов. На побережье и в южных районах возможно потепление до 0 градусов.