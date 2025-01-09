29 рублей вместо 40: как сэкономить на проезде в Магнитогорске

На сезонных автобусных маршрутах до своих садовых участков пожилые люди смогут и вовсе добраться бесплатно. В мэрии отмечают, что такая возможность позволит серьезно сэкономить им средства на дорогу. Помимо этого, пассажирам предлагают активнее пользоваться транспортными картами. В зависимости от условий и тарифов, с ними можно делать удобные пересадки в пределах одного часа неограниченное количество раз.