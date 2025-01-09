29 рублей вместо 40: как сэкономить на проезде в Магнитогорске

Стоимость проезда в городском транспорте Магнитогорска увеличилась с 1 января 2025 года. Нововведение коснулось пассажиров трамваев и автобусов. Теперь каждая поездка будет обходиться им в 40 рублей. Однако магнитогорцы могут сэкономить, об этом накануне рассказали в мэрии города.
— МП «Маггортранс» предлагает горожанам разнообразные способы экономии на проезде, включая оплату банковскими картами (стоимость поездки 38 рублей), покупку электронных проездных билетов и использование системы бесплатных пересадок в течение часа. Средняя стоимость поездки может составить всего 29 рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Платить меньше могут садоводы, студенты и школьники. Из городского бюджета им компенсируют 15 рублей стоимости разовой поездки. Специальное предложение предусмотрено и для пенсионеров. Предъявляя соцкарту, они могут воспользоваться 30 бесплатными поездками в месяц. Стоимость последующих будет также компенсироваться из бюджета города.
На сезонных автобусных маршрутах до своих садовых участков пожилые люди смогут и вовсе добраться бесплатно. В мэрии отмечают, что такая возможность позволит серьезно сэкономить им средства на дорогу. Помимо этого, пассажирам предлагают активнее пользоваться транспортными картами. В зависимости от условий и тарифов, с ними можно делать удобные пересадки в пределах одного часа неограниченное количество раз.