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В Ростове в соцсетях распространяется фейк о смертельном избиении ребенка

В МВД Ростовской области прокомментировали фейк с избиением ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях распространяется фейк о смертельном избиении ребенка. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 8 января.

Согласно опубликованной информации, в социальных сетях появилась информация о якобы смертельном избиении школьника в северном микрорайоне донской столицы.

— Указанная информация не соответствует действительности, — прокомментировали в ведомстве.

Жителей Ростовской области просят внимательнее относиться к информации, которую распространяют в интернете и мессенджерах. Важно доверять только проверенным источникам.