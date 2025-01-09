В Ростове в соцсетях распространяется фейк о смертельном избиении ребенка

В соцсетях распространяется фейк о смертельном избиении ребенка. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 8 января.
Согласно опубликованной информации, в социальных сетях появилась информация о якобы смертельном избиении школьника в северном микрорайоне донской столицы.
— Указанная информация не соответствует действительности, — прокомментировали в ведомстве.
Жителей Ростовской области просят внимательнее относиться к информации, которую распространяют в интернете и мессенджерах. Важно доверять только проверенным источникам.