Порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию установлены в Беларуси

Совмин установил срок реагирования на общественно значимую информацию в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства информации.
Сообщается, что постановлением белорусского правительства № 1039 от 30 декабря 2024 года было утверждено Положение о порядке и сроках реагирования на общественно значимую информацию.
В пресс-службе уточнили, что указанным документом определяются порядок, а также сроки на общественно значимую информацию. В том числе речь идет про размещение информационных сообщений, предоставления комментариев как по острым социально-экономическим, так общественно-политическим проблемам, проблемам, которые содержатся в критических материалах.
Кроме того, указаны другие актуальные сведения, которые представляют общественный интерес. Данное постановление Совета министров вступило в силу 5 января 2025 года.
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