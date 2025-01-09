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Порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию установлены в Беларуси

Совмин установил срок реагирования на общественно значимую информацию в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин установил срок реагирования на общественно значимую информацию в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства информации.

Сообщается, что постановлением белорусского правительства № 1039 от 30 декабря 2024 года было утверждено Положение о порядке и сроках реагирования на общественно значимую информацию.

В пресс-службе уточнили, что указанным документом определяются порядок, а также сроки на общественно значимую информацию. В том числе речь идет про размещение информационных сообщений, предоставления комментариев как по острым социально-экономическим, так общественно-политическим проблемам, проблемам, которые содержатся в критических материалах.

Кроме того, указаны другие актуальные сведения, которые представляют общественный интерес. Данное постановление Совета министров вступило в силу 5 января 2025 года.

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