Порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию установлены в Беларуси

В пресс-службе уточнили, что указанным документом определяются порядок, а также сроки на общественно значимую информацию. В том числе речь идет про размещение информационных сообщений, предоставления комментариев как по острым социально-экономическим, так общественно-политическим проблемам, проблемам, которые содержатся в критических материалах.