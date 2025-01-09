Самсонова одержала победу в четвертьфинале теннисного турнира в Аделаиде

За всю игру 26-я ракетка мира сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять из семи брейк-пойнтов. Наварро же отметилась тремя подачами навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.