Еще один жираф скончался в Ташкентском зоопарке

«К сожалению, самый неблагоприятный прогноз подтвердился: патологоанатомическое вскрытие показало, что причиной гибели стал заворот желудка, и, несмотря на все наши усилия, исход оказался летальным. Ввиду анатомических и физиологических особенностей жирафов хирургические операции на желудочно-кишечном тракте для этих животных не проводятся, так как в мировой практике не существует успешных случаев лечения подобных заболеваний. Это огромная утрата для нас, и мы благодарны за поддержку и понимание в эти трудные моменты».