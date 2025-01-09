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Еще один жираф скончался в Ташкентском зоопарке

В Ташкентском зоопарке, несмотря на все усилия, не удалось спасти жирафиху, у которой выявили тяжелое заболевание, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/tashkent_zoo

Об этом стало известно из их страницы в Instagram.

«Несмотря на все усилия сотрудников Ташкентского зоопарка, ветеринарной службы, а также помощь зарубежных ветеринарных специалистов, сегодня мы потеряли нашу прекрасную жирафу».

говорится в сообщении, опубликованном 8 января 2025 года.

Администрация Ташкентского зоопарка заявила, что использовала все возможные методы и варианты лечения, чтобы спасти жирафа.

Включая помощь специалистов, которые принимали участие в ежедневной международной ветеринарной видеоконференции, а также консилиум с зарубежными коллегами.

«К сожалению, самый неблагоприятный прогноз подтвердился: патологоанатомическое вскрытие показало, что причиной гибели стал заворот желудка, и, несмотря на все наши усилия, исход оказался летальным. Ввиду анатомических и физиологических особенностей жирафов хирургические операции на желудочно-кишечном тракте для этих животных не проводятся, так как в мировой практике не существует успешных случаев лечения подобных заболеваний. Это огромная утрата для нас, и мы благодарны за поддержку и понимание в эти трудные моменты».

Администрация Ташкентского зоопарка
экология