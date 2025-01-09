Короткометражку «Другой мир», снятую во Владивостоке, покажут в Англии

Короткометражный фильм «Другой мир», снятый во Владивостоке, покажут в Великобритании. Как сообщила пресс-служба администрации города, 10-минутная работа была создана при участии АНО «Благое дело» и команды Twin Fox. Режиссёром фильма стала Кристина Тихонова.
Показ фильма состоится на платформе для независимых начинающих кинематографистов Lift-Off, которая будет устроена на территории известной киностудии Pinewood Studios. «Другой мир» поднимает важную тему восприятия инвалидности. Директор АНО «Благое дело» Геннадий Антропов подчеркнул, что зачастую для человека с ограниченными возможностями негативное отношение окружающих становится более серьёзной проблемой, чем сама инвалидность.
Режиссёр Кристина Тихонова рассказала, что сюжет короткометражки строится вокруг девочки Зои, которая сталкивается с насмешками сверстниц из-за своей внешности и дружбы с детьми с ментальными особенностями. Вместе с ними она занимается в театральном кружке, где ребята ставят спектакль о любви и дружбе. На это представление Зоя приглашает своих обидчиков.
Ранее фильм уже демонстрировался в рамках проекта «События. Меридианы Тихого» в сентябре прошлого года, в программе «Сделано во Владивостоке». Кроме того, на первом Всероссийском инклюзивном фестивале «Незримое кино» в Челябинске он вошёл в лонг-лист участников.
Сейчас на базе инклюзивной творческой лаборатории «Благого дела» работает «Студия художественного социального кино». Организация под руководством Геннадия Антропова создаёт пространство, где дети и молодёжь с особенностями развития могут общаться и заниматься творчеством.
Администрация Владивостока оказывает поддержку «Благому делу». В 2024 году проект студии «Туристический код Владивостока. Сувениры» стал победителем городского конкурса грантов и получил субсидию на реализацию из бюджета города.
Посмотреть трогательное видео о доброте можно по ссылке.