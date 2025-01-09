Короткометражку «Другой мир», снятую во Владивостоке, покажут в Англии

Режиссёр Кристина Тихонова рассказала, что сюжет короткометражки строится вокруг девочки Зои, которая сталкивается с насмешками сверстниц из-за своей внешности и дружбы с детьми с ментальными особенностями. Вместе с ними она занимается в театральном кружке, где ребята ставят спектакль о любви и дружбе. На это представление Зоя приглашает своих обидчиков.