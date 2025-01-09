Врач Шакирова: девять дней новогодних возлияний снижают уровень тестостерона

«К этому приводят несколько факторов. Первый из них — алкоголь. В небольших дозах алкоголь может действовать как расслабляющее средство, снимая стресс и повышая уверенность. Однако при превышении дозировки он подавляет нервную систему и замедляет сексуальные реакции. Это приводит к снижению чувствительности и затруднению эрекции, так как сосуды начинают работать менее эффективно. Если возлияния продолжаются все праздники или дольше, то это может привести к снижению уровня тестостерона — основного гормона, отвечающего за половое влечение и качество эрекции. Кроме того, алкоголь (особенно в сочетании с курением) способствует повреждению стенок сосудов, что является одним из факторов эректильной дисфункции», — рассказала Резеда Шакирова «Газете.Ru».