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Сергей Гришин рассказал о дальнейших планах развития ГЛК «Хехцир»

В начале января состоялось официальное открытие ГЛК «Хехцир». Мероприятие посетили более 10 тысяч человек, в их числе — не только лыжники и сноубордисты, но и зрители.

Источник: Freepik

О церемонии открытия, а также о том, как будет развиваться комплекс в дальнейшем, рассказал директор Центра отдыха и туризма ГЛК «Хехцир» Сергей Гришин.

«В этом сезоне планируем провести детские соревнования, учебно-тренировочные сборы. Тюбинг-трассу мы пока не открыли из-за отсутствия снега, в ближайшее время планируем это осуществить. В основном ориентируемся на тех людей, которые приехали кататься на лыжах и сноубордах. Это самое востребованное направление у посетителей. В этом году планируем запустить проект круглогодичных экотроп — будут осуществлены пешие маршруты по территории комплекса. Готовится проектная документация, будем реализовывать его с этого года. Подъемник будет работать круглогодично, чтобы люди имели возможность спуститься и подняться. Также предусматривается еще велотропа», — отметил спикер.