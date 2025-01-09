Сергей Гришин рассказал о дальнейших планах развития ГЛК «Хехцир»

«В этом сезоне планируем провести детские соревнования, учебно-тренировочные сборы. Тюбинг-трассу мы пока не открыли из-за отсутствия снега, в ближайшее время планируем это осуществить. В основном ориентируемся на тех людей, которые приехали кататься на лыжах и сноубордах. Это самое востребованное направление у посетителей. В этом году планируем запустить проект круглогодичных экотроп — будут осуществлены пешие маршруты по территории комплекса. Готовится проектная документация, будем реализовывать его с этого года. Подъемник будет работать круглогодично, чтобы люди имели возможность спуститься и подняться. Также предусматривается еще велотропа», — отметил спикер.