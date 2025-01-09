Омичей предупредили о новых видах мошенничества с банковскими переводами

Банк России предупреждает жителей Омска о новых видах мошеннических схем с использованием денежных переводов.
Недобросовестные лица отправляют push-уведомления или SMS сообщения о якобы небольшом входящем переводе от неизвестного человека. Затем, через некоторое время, присылают сообщение от банка с просьбой вернуть деньги по указанному номеру телефона.
Чтобы избежать потери денежных средств, рекомендуется тщательно проверять историю операций в банковском приложении. Если перевод действительно был получен, не переводите деньги по неизвестным реквизитам.
Если вы заметили подозрительные действия с вашим аккаунтом, обязательно свяжитесь с представителем банка.