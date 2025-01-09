Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили о новых видах мошенничества с банковскими переводами

Мошенники отправляют уведомления в мессенджеры или SMS об ошибочном переводе.

Источник: Комсомольская правда

Банк России предупреждает жителей Омска о новых видах мошеннических схем с использованием денежных переводов.

Недобросовестные лица отправляют push-уведомления или SMS сообщения о якобы небольшом входящем переводе от неизвестного человека. Затем, через некоторое время, присылают сообщение от банка с просьбой вернуть деньги по указанному номеру телефона.

Чтобы избежать потери денежных средств, рекомендуется тщательно проверять историю операций в банковском приложении. Если перевод действительно был получен, не переводите деньги по неизвестным реквизитам.

Если вы заметили подозрительные действия с вашим аккаунтом, обязательно свяжитесь с представителем банка.