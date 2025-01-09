Сведения о страховых случаях в Беларуси стали доступны онлайн. Подробности сообщили в пресс-службе Национального центра электронных услуг.
Сообщается, что с 1 января 2025 года на едином портале электронных услуг «Е-паслуга» стала доступна новая электронная услуга. Речь идет про предоставление сведений из автоматизированной информационной системы Государственного страхового реестра на основе данных из АИС ГСР.
Говорится, что в рамках названной услуги могут быть предоставлены страховые отчеты в отношении потребителей. Так, речь идет про отчет «История физического лица (по себе)», «История юридического лица (по себе)». Также назван отчет «Сведения о фактах заключения договоров страхования и наличии страховых случаев в отношении транспортного средства».
В пресс-службе уточнили, что потребителями выступают государственные органы, ИП, физ, а также юрлица. Вместе с тем сказано, что данная услуга предоставляется со строгой аутентификацией, то есть при использовании личной электронной цифровой подписи, уникального идентификатора, ID-карты.
Ранее мы писали, что «Е-Паслуга» начала предоставлять белорусам сведения о нарушениях ПДД.
Кстати, порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию установлены в Беларуси.
Тем временем мы собрали топ-3 новшества в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы.