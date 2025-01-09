Сведения о страховых случаях в Беларуси стали доступны онлайн

Говорится, что в рамках названной услуги могут быть предоставлены страховые отчеты в отношении потребителей. Так, речь идет про отчет «История физического лица (по себе)», «История юридического лица (по себе)». Также назван отчет «Сведения о фактах заключения договоров страхования и наличии страховых случаев в отношении транспортного средства».