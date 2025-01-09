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Моторную лодку изъяли у пенсионера в Хабаровском крае за незаконную рыбалку

В Хабаровском крае по апелляционному представлению прокурора у осужденного конфисковано моторное судно, использованное им при совершении преступления, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Приговором Комсомольского районного суда в октябре 2024 года осужден 72-летний житель г. Комсомольска-на-Амуре.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в конце мая 2024 года осужденный, находясь в акватории реки Амур в районе острова Ченки Комсомольского района, незаконно выловил 10 экземпляров амурского осетра. Впоследствии рыба в живом виде выпущена в естественную среду обитания.

Не согласившись с приговором, государственный обвинитель оспорил его в апелляционном порядке.

Доводы представления указывали на необходимость обращения моторного судна «Амур» в собственность государства, поскольку оно использовалось осужденным при совершении преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда согласилась с мнением прокурора, удовлетворила апелляционное представление и обратила в пользу государства имущество осужденного.