Моторную лодку изъяли у пенсионера в Хабаровском крае за незаконную рыбалку

Приговором Комсомольского районного суда в октябре 2024 года осужден 72-летний житель г. Комсомольска-на-Амуре.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в конце мая 2024 года осужденный, находясь в акватории реки Амур в районе острова Ченки Комсомольского района, незаконно выловил 10 экземпляров амурского осетра. Впоследствии рыба в живом виде выпущена в естественную среду обитания.
Не согласившись с приговором, государственный обвинитель оспорил его в апелляционном порядке.
Доводы представления указывали на необходимость обращения моторного судна «Амур» в собственность государства, поскольку оно использовалось осужденным при совершении преступления.
Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда согласилась с мнением прокурора, удовлетворила апелляционное представление и обратила в пользу государства имущество осужденного.