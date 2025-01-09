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Два человека пострадали в пьяном ДТП в центре Уфы

Иномарка влетела в столб и опрокинулась.

Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы произошла серьезная авария, в котором пострадали два человека. Подробности ночного ДТП рассказали в столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 35-летний водитель Skoda Yeti не справился с управлением авто и на улице 50 лет Октября напротив дома № 34 влетел в информационный столб, отчего машина опрокинулась на бок. В результате, водителя и его 27-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.

Позже выяснилось, что за руль мужчина сел пьяным. Результат освидетельствования составил 1,735 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Иномарку поместили на спецстоянку, а на мужчину составили административный протокол.

По факту ДТП начато разбирательство.

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