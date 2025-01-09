Два человека пострадали в пьяном ДТП в центре Уфы

По информации ведомства, 35-летний водитель Skoda Yeti не справился с управлением авто и на улице 50 лет Октября напротив дома № 34 влетел в информационный столб, отчего машина опрокинулась на бок. В результате, водителя и его 27-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.