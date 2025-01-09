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В Госдуме высказались о приезде Исинбаевой в Волгоград

В Госдуме отреагировали на приезд Елены Исинбаевой в Волгоград на похороны ее тренера Евгения Трофимова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «ВсеПроСпорт», свое мнение по этому поводу высказал депутат Дмитрий Свищев.

Источник: РИА "Новости"

— Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, — считает Свищев.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», знаменитая олимпийская чемпионка посетила церемонию прощания со своим тренером. Кроме того, на похороны пришли его бывшие ученики, известные тренеры, а также спортивные функционеры.

Евгений Трофимов скончался 3 января на 81-ом году жизни. Он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, был отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Елена Исинбаева была его самой известной ученицей.

В 2022 году она покинула Россию, в связи с чем подверглась критике некоторых политиков и общественности. Узнав о смерти своего наставника, Елена Исинбаева посвятила Евгению Трофимову трогательные строки в соцсетях, назвала его вторым отцом и поблагодарила за все, что он для нее сделал.

Госдума