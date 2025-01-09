В Госдуме высказались о приезде Исинбаевой в Волгоград

В 2022 году она покинула Россию, в связи с чем подверглась критике некоторых политиков и общественности. Узнав о смерти своего наставника, Елена Исинбаева посвятила Евгению Трофимову трогательные строки в соцсетях, назвала его вторым отцом и поблагодарила за все, что он для нее сделал.