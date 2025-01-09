В Омске из-за метели задерживаются авиарейсы

В Омском аэропорту сегодня утром было задержано девять авиарейсов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильный снегопад и метель.
Из-за непогоды задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Уфу и Минеральные Воды. Наибольшая задержка наблюдается на рейсе Омск — Уфа — Минеральные Воды, запланированный вылет которого отложен на три часа.
Пассажирам приходится ждать вылета от 30 минут до трех часов. Администрация аэропорта просит пассажиров не покидать зал ожидания и уточнять информацию о рейсах на информационных табло.