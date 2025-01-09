В Краснодаре жители десятка улиц останутся без света

Без света останутся горожане, проживающие по следующим адресам: ул. Индустриальная, 8; ул. 2-й Нефтезаводской проезд, 1; ул. Дзержинского, 137, 229/5; ул. Братьев Черников, 42; ул. Екатериновская, 33; ул. Виноградная, 55, 65; ул. Славянская, 42, 46/1; ул. Яхонтовая, 2; ул. Шевченко, 148/2; ул. Новороссийская, 98/1.
«Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе “Электросети Кубани” — “Краснодарэлектросеть” по тел. 255−45−66», — говорится в сообщении.
Подача ресурса будет ограничена в период с 09:00 до 17:00.