Вход в ледовый городок на эспланаде в Перми ограничат из-за оттепели

О введении ограничений в мэрии сообщили утром 9 января. По данным администрации, на время оттепели, которая пришла в краевую столицу, ледовый городок на городской эспланаде будет работать с одним входом со стороны улицы Петропавловской. Ряд ограничений из-за потепления коснётся также и горок.