Вход в ледовый городок на эспланаде в Перми ограничат из-за оттепели, сообщает городская администрация.
О введении ограничений в мэрии сообщили утром 9 января. По данным администрации, на время оттепели, которая пришла в краевую столицу, ледовый городок на городской эспланаде будет работать с одним входом со стороны улицы Петропавловской. Ряд ограничений из-за потепления коснётся также и горок.
«В связи с оттепелью Ледовый городок будет работать с одним входом — с улицы Петропавловской, рядом с музеем шоколада. Обратите внимание, что горки будут закрыты», — рассказали в администрации Перми 9 января.
Несмотря на закрытие горок, пермяки смогут получить доступ к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу, расположенному на эспланаде.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о закрытии катка возле Театра-Театра. Его работу приостановят на один день. В минспорта Пермского края сообщили, что работу планируют возобновить на следующий день, 10 января. Причину ограничения также объяснили в министерстве.