Размер взносов за капитальный ремонт домов увеличился в Иркутской области

Важно, что размер взноса зависит от нескольких факторов: тип и количество этажей в доме, местоположение и техническое состояние. Согласно документу, жители южных районов Приангарья в четырехэтажном доме (и более) с электроснабжением, отоплением, водой и лифтом будут платить 10,36 рубля за квадратный метр, а в районах Крайнего Севера — 10,73 рубля за квадратный метр. Взнос жителей до восьми этажей с газовым оборудованием составит 9, 51 рубля за кв. м. (север) и 8,18 (южные районы). Без газа — 8,53 рубля за кв. м. (7,34 рубля — южные районы).