Размер взносов за капитальный ремонт домов увеличился в Иркутской области

В Иркутской области с 1 января 2025 года увеличили минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Информацию об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Важно, что размер взноса зависит от нескольких факторов: тип и количество этажей в доме, местоположение и техническое состояние. Согласно документу, жители южных районов Приангарья в четырехэтажном доме (и более) с электроснабжением, отоплением, водой и лифтом будут платить 10,36 рубля за квадратный метр, а в районах Крайнего Севера — 10,73 рубля за квадратный метр. Взнос жителей до восьми этажей с газовым оборудованием составит 9, 51 рубля за кв. м. (север) и 8,18 (южные районы). Без газа — 8,53 рубля за кв. м. (7,34 рубля — южные районы).
Что касается многоквартирных домов, оборудованных внутридомовыми инженерными системами электроснабжения с количеством этажей от одного до шести, то заплатить придется 9,35 рубля за кв. м. (север) и 8,72 в южных районах.
Меньше всех взносы для жильцов многоквартирных домов от одного до трех этажей с электроснабжением и печным оборудованием. В этом случае северяне заплатят 6,84 рубля за кв. м. Южные районы — 5,49.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетные семьи из СНТ Иркутской области платят за свет по базовым тарифам.