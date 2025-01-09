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Средний возраст женихов и невест определили в Минске

МИНСК, 9 янв — Sputnik. В каком возрасте чаще всего вступали в брак в прошлом году в белорусской столице, рассказали во Дворце гражданских обрядов.

«Средний возраст жениха составил 33 года, невесты — 30 лет. При этом разбежка возрастного порога фиксировалась от 19 до 68 лет у мужчин и от 18 до 63 у женщин».

цитирует начальника Дворца гражданских обрядов Юлию Кочину агентство «Минск-Новости».

По словам специалиста, около 70% вступивших в брак в 2024 году были минчанами, а остальная часть — иногородние.

Традиционно большая часть свадеб прошла в летние месяцы. Пик пришелся на зеркальные даты вроде 08.08.2024 и 24.08.2024. Самыми непопулярными стали январь и май. Около 90% пар провели регистрацию брака в торжественном формате.

«Каждый шестой белорусский брак в 2024-м был заключен с иностранцем. Наши граждане сочетались браком с представителями 29 стран, среди которых Россия, Турция, Украина, Казахстан. Эта четверка — чаще всего».

рассказала Кочина.