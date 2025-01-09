Сгенерированное ИИ видео с Натальей Эйсмонт о Башаре Асаде опровергли в Беларуси

Сгенерированное ИИ видео с пресс-секретарем президента Беларуси Натальей Эйсмонт о Башаре Асаде опровергли в Беларуси. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Первого информационного телеканала.
В сообщении говорится о том, что в интернете распространяется фейковое видео, где пресс-секретарь президента Беларуси говорит о том, что республика не ожидает у себя «политических изгнанников».
Поясняется, что в указанном видео, которое было сгенерировано искусственным интеллектом, речь идет про Башара Асада, которому Беларусь не будет предоставлять убежище. Кроме того, в фейковом видео речь идет о том, что белорусская сторона готова поддерживать конструктивные, взаимоуважительные отношения с новым правительством Сирии.
«Очевидно, что это видео было сгенерировано и переведено с помощью искусственного интеллекта», — подчеркивается в сообщении.
В Беларуси опровергли сгенерированное ИИ видео с Эйсмонт об Асаде. Фото: скриншот с видео Первого информационного телеканала.
Кроме того, уточняется, что нельзя исключать тот факт, что голос Натальи Эйсмонт был наложен той же программой, а также теми же специалистами, «которые переводили интервью Зеленского американскому Лексу Фридману».
Также в телеграм-канале опубликовали оригинальное видео, на основе которого был создан фейк при помощи искусственного интеллекта. В оригинальном видео от 13 декабря 2023 года Наталья Эйсмонт комментирует совещание у Лукашенко, касающееся зарубежных визитов.
Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт назвала главный критерий для интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Кроме того, Эйсмонт рассказала об интервью Лукашенко белорусским негосударственным СМИ.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о Зеленском: «Чего он вякает, чего ему не хватает?».