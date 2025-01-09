Три катка не работают из-за потепления в Нижнем Новгороде

Так, временно перестали работать ледовые площадки в парке им. 1 Мая, Автозаводском парке и на стадионе «Динамо». Всему виной — плюсовые температуры, которые пришли в город на этой неделе. Катки откроются вновь, когда на смену потеплению придут морозы.