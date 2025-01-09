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Три катка не работают из-за потепления в Нижнем Новгороде

В конце недели город накрыли плюсовые температуры.

Источник: Нижегородская правда

Три катка приостановили работу из-за потепления в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили администрации катков в соцсетях.

Так, временно перестали работать ледовые площадки в парке им. 1 Мая, Автозаводском парке и на стадионе «Динамо». Всему виной — плюсовые температуры, которые пришли в город на этой неделе. Катки откроются вновь, когда на смену потеплению придут морозы.

Горки и аттракционы в парках продолжат работать.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что плюсовые температуры установятся в Нижнем Новгороде в конце недели.

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