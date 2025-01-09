Потепление до нуля и шквалистый ветер пообещали синоптики омичам в эту пятницу

Завтра в Омской области ожидается потепление до нуля. На протяжении всего дня прогнозируются осадки в виде снега. О том, какая будет погода в Омске 10 января 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на пятницу температура воздуха будет в пределах −5…-10 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −16 градусов. Синоптики прогнозируют умеренный снег. Местами ожидается метель и гололедица, на дорогах — снежные заносы.
Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов. Порывы ветра будут в пределах 7−12 м/с, местами ветер усилится до 15−20 м/с.