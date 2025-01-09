В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении света

Также в эти два рабочих дня отключения пройдут на улице Жмайлова, 17, 17/1, 19, 19/1 и проспекту Стачки, 212, 216, 218, 222А, 214. Электричества не будет в домах с 9 до 12 часов. А с 13 до 15 света не будет по улице Жмайлова, 17, 17/1, 19, 19/1 и проспекту Стачки, 212, 216, 218, 222А, 214.