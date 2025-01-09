Территорию возле станции метро «Тютчевская» благоустроили

Территорию рядом со станцией метро «Тютчевская» Троицкой линии благоустроили. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Главной задачей было обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новой станции, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В зону работ вошли главная улица поселка Завода “Мосрентген” и Проектируемый проезд № 139», — рассказал он.
Специалисты комплекса городского хозяйства убрали воздушные линии под землю — в кабельную канализацию протяженностью 6,5 километра. Это позволило улучшить визуальный облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Они также проложили дополнительную систему водостока, отремонтировали существующие тротуары и сделали новые. Общая площадь пешеходной зоны составляет теперь более 13 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 22,6 тысячи «квадратов» асфальта.
«На месте хаотичной парковки на главной площади поселения Мосрентген организовали стоянку для автомобилей, возле магазина появилась современная автобусная остановка», — добавил заммэра.
Специалисты привели в порядок и зеленую зону, расположенную недалеко от новой станции. Там сделали удобные дорожки, поставили лавочки и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками — всего установили около 150 уличных фонарей. Наземные пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением. Кроме того, благоустроили существующий и разбили новый газон общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров, пересадили более 160 кустарников и высадили 45 деревьев.