Территорию возле станции метро «Тютчевская» благоустроили

Специалисты привели в порядок и зеленую зону, расположенную недалеко от новой станции. Там сделали удобные дорожки, поставили лавочки и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками — всего установили около 150 уличных фонарей. Наземные пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением. Кроме того, благоустроили существующий и разбили новый газон общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров, пересадили более 160 кустарников и высадили 45 деревьев.