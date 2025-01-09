Во Владивостоке появилась бесплатная парковка в центре города

Большая парковка недалеко от Корабельной Набережной в центре Владивостока временно стала доступной для всех автомобилистов абсолютно бесплатно. Об этом написали «Новости Владивостока» на VL.ru.
Парковка, расположенная возле виадука железнодорожного вокзала, была заасфальтирована ещё в декабре. Её планируют сделать платной, но пока администрация не утвердила тарифы, шлагбаумы подняты, и любой желающий может оставить там машину. Журналисты отметили, что эта возможность появилась ещё перед праздниками, и сегодня на площадке можно увидеть несколько автомобилей. Их небольшое количество, вероятно, объясняется простым незнанием автомобилистов о появившейся возможности поставить машину.
Ранее на новогодних каникулах другие парковки в центре Владивостока также были бесплатными. Однако с сегодняшнего дня, 9 января, за стоянку вдоль Светланской улицы и на парковке возле центральной площади вновь взимается плата по стандартному тарифу рабочего дня. В таких условиях временная бесплатная парковка на Корабельной Набережной становится особенно востребованной.
Тем временем завершаются работы на парковке возле автовокзала на Второй Речке. Как и парковка на Корабельной Набережной, она задумана как «перехватывающая»: владельцы личного транспорта смогут оставлять там свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Однако платный режим работы этих площадок начнётся только после утверждения тарифов.
На вопрос о том, почему шлагбаумы на Корабельной Набережной открыли и как долго сохранится бесплатность, в Центре организации дорожного движения пока не дали ответа.