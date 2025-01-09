Во Владивостоке появилась бесплатная парковка в центре города

Парковка, расположенная возле виадука железнодорожного вокзала, была заасфальтирована ещё в декабре. Её планируют сделать платной, но пока администрация не утвердила тарифы, шлагбаумы подняты, и любой желающий может оставить там машину. Журналисты отметили, что эта возможность появилась ещё перед праздниками, и сегодня на площадке можно увидеть несколько автомобилей. Их небольшое количество, вероятно, объясняется простым незнанием автомобилистов о появившейся возможности поставить машину.