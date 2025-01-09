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Спустя месяц прекращены поиски без вести пропавшего студента в Хабаровске

Его нашли погибшим.

Источник: Соцсети

В Хабаровске завершились поиски студента, который исчез без вести больше месяца назад. Пропавший умер, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

Напомним, 20-летний Данил Галдин перестал выходить на связь и появляться в учебном заведении 6 декабря 2024 года. Дома он также не появлялся. Последний раз его видели в микрорайоне Горького.

Близкие парня забили тревогу и разместили его ориентировку в соцсетях. Поиски длились больше месяца, но ни к каким результатам не приводили. Сегодня, 9 января, Данил был обнаружен без признаков жизни.

«Найден, погиб. Отряд выражает соболезнования родным и близким», — пишет «Лига Спас».

Причины и обстоятельства смерти студента не раскрываются.

несчастный случай