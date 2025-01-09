Первый рабочий день нового года встретил воронежцев ливнем

Резкое потепление и проливной дождь принес в Воронеж циклон в первый рабочий день нового года. 9 января с самого утра в городе ненастно — сильный порывистый ветер и осадки, как и предупреждали накануне синоптики.
И пока порадовать жителей региона нечем: теплая погода с мокрыми осадками сохранится до конца этой недели.
Не обещают нам и крещенских морозов. В канун Старого Нового года похолодает лишь до −1, и такая погода сохранится еще дней 10.
Остается надеяться, что до Крещения гидрометцентр подкорректирует прогноз. Иначе воронежцы рискуют вовсе остаться без зимы.