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Первый рабочий день нового года встретил воронежцев ливнем

В городе потеплело до +8.

Сейчас в Ричмонде: -5° 4 м/с 58% 759 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

Резкое потепление и проливной дождь принес в Воронеж циклон в первый рабочий день нового года. 9 января с самого утра в городе ненастно — сильный порывистый ветер и осадки, как и предупреждали накануне синоптики.

И пока порадовать жителей региона нечем: теплая погода с мокрыми осадками сохранится до конца этой недели.

Не обещают нам и крещенских морозов. В канун Старого Нового года похолодает лишь до −1, и такая погода сохранится еще дней 10.

Остается надеяться, что до Крещения гидрометцентр подкорректирует прогноз. Иначе воронежцы рискуют вовсе остаться без зимы.