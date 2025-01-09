МВД России назвало две главные схемы доступа мошенников к Госуслугам

Ранее Life.ru рассказал об ещё одной схеме аферистов с помощью дипфейк-звонков. На данный момент это один из самых опасных методов мошенничества. Обычно злоумешленники звонят своей жертве, представляясь «близким родственником» или «начальником». Кроме того, мошенники часто прибегают к видеозвонкам с использованием дипфейков в реальном времени.