Фастфуд стремительно подорожал в Казахстане

По регионам наиболее серьезное подорожание в Мангистауской области, 10%, и Алматы, 7,7%. За четыре года доступной статистики такой скачок в обоих случаях отмечается впервые. В годовом выражении фастфуд по РК стал дороже на 12,9%. Самые заметные темпы зафиксированы в Алматы, сразу 27,4% г/г. К слову, за декабрь заметно подорожал и обед в столовой (+2,6%, рекорд с ноября 2022-го). Сильнее всего выросли цены опять же в Алматы, +7,8%. В годовом выражении по РК набежало 12%, в Алматы — 24,9%.