Ледовый городок в Екатеринбурге за праздники посетили 140 тысяч человек

В период новогодних праздников ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга посетили свыше 140 тысяч человек, а каток на площади 1905 года более 40 тысяч. Такие цифры озвучил глава уральской столицы Алексей Орлов.
Градоначальник отметил, что обе локации пользуются большой популярностью у жителей и гостей Екатеринбурга.
«Судя по отзывам, в том числе поступившим мне через чат-бот в Tелеграм-канале, наша идея создать в центре сразу две крупные новогодние площадки пришлась всем по душе», — написал в своем Telegram-канале Алексей Орлов.