Пенсии в Ростовской области собираются проиндексировать дважды за год

В России, в том числе в Ростовской области, в течение 2026 года должны дважды проиндексировать пенсии. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
— В 2026 планируются две индексации. Одна — на 4,5% — с 1 февраля, и вторая — на 5,5% — с 1 апреля. В 2027 году ожидаются повышения на 4% и 4,1% соответственно, — сообщил Никита Чаплин.
Напомним, ранее сообщалось, что с января 2025 года на Дону поднимут выплаты для работающих пенсионеров. В этом случае индексация должна составить 7,3%.