В Узбекистане будут оценивать эффективность работы медперсонала

Представители сферы с высоким показателем эффективности будут получать премии.
Согласно госпрограмме, планируется ввести государственную регистрацию медиков и фармацевтов. Проект правового документа с конкретными механизмами поручено министерству здравоохранения РУз внести к 1 июля 2025 года.
В 2025 году очереди на прием к врачу в Узбекистане полностью станут электронными, а до 1 ноября 2025 года в регионах, где запускают программу медстрахования, появятся электронные рецепты на медицинские препараты.
Предоставлять стоматологические услуги будет только частный сектор на основе аутсорсинга.
Кроме того, региональные специализированные медицинские учреждения превратят в современные многопрофильные клиники.
В новом году здоровью населения будут уделять особое внимание. С 1 марта 2025 года в республике начнут разрабатывать программу по популяризации правильного питания, физической активности и спорта.