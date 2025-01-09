Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения при уборке снега

«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции Екатеринбурга вместе с представителями городской прокуратуры провели очередную проверку, в ходе которой оценили качество исполнения муниципальных контрактов по очистке дорог и контроля их выполнения.