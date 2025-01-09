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Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения при уборке снега

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вместе с сотрудниками Госавтоинспекции города в ходе проверки содержания улично-дорожной сети в зимний период выявила нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проходила в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Чкаловском и Кировском районах города. Оценивалась уборка города от снега, в том числе расчистка остановок, пешеходных переходов, мест массового скопления людей.

Выявлены нарушения: снежные валы на бортовом камне возле переходов и остановок, рыхлый снег на тротуарах и проезжей части.

В адрес руководителей дорожно-эксплуатационных участков Орджоникидзевского, Верх-Исетского, Октябрьского, Кировского, Чкаловского районов внесены представления об устранении нарушений закона.

«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции Екатеринбурга вместе с представителями городской прокуратуры провели очередную проверку, в ходе которой оценили качество исполнения муниципальных контрактов по очистке дорог и контроля их выполнения.

Проверки прошли в Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга.

ЖКХ