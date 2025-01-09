«На церкви — неуместно!»: Мэппинг-шоу на стенах арзамасского собора возмутило нижегородцев

7 января в Арзамасе прошел большой рождественский фестиваль. Мероприятие, которое состоялось на Соборной площади, собрало более 40 тысяч человек. На сцене выступали хоровые и театральные коллективы, а изюминкой дня стало мультимедийное шоу, которое с наступлением темноты начали транслировать на фасаде Воскресенского собора.
Многим гостям фестиваля мэппинг понравился, но некоторые горожане раскритиковали такое решение и сочли плохой идею показывать световые проекции на стенах религиозного объекта. В местных пабликах ВКонтакте из-за этого разгорелись жаркие споры.
— Серьезно? Больше на клубешник смахивает. Вот, значит, куда деньги-то уходят, на какие реставрации, — написала Татьяна С.
— А не богопротивное ли это дело? Над святынями изгаляться? Вы ещё догадайтесь фильмы «для взрослых» на стенки проектировать… — считает Николай С. из Нижнего Новгорода.
— Решили так привлечь внимание к святыни. На церкви — неуместно. Но, видимо, больше негде, — написал Станислав А.
Еще несколько человек поделились мнением, что это «кошмар» и «выглядит уродливо и неуместно».
Но еще более жаркий спор вызвало само слово «мэппинг». Некоторые нижегородцы стали негодовать, что русский язык засоряют иностранщиной: «что, нельзя написать по-русски?». Мэппинг-шоу — это направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на здания или другие объекты. При этом сама трехмерная проекция учитывает геометрию этого объекта и его положение в пространстве. В Нижнем Новгороде мэппинг активно используется уже несколько лет: в честь праздников или крупных событий проекцию дают чаще всего на стены и башни Кремля. Но в 2023 году во время фестиваля «Великая Русь» (0+) лазерную проекцию показали на фасаде кафедрального собора в честь Александра Невского на Стрелке.