«На церкви — неуместно!»: Мэппинг-шоу на стенах арзамасского собора возмутило нижегородцев

Но еще более жаркий спор вызвало само слово «мэппинг». Некоторые нижегородцы стали негодовать, что русский язык засоряют иностранщиной: «что, нельзя написать по-русски?». Мэппинг-шоу — это направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на здания или другие объекты. При этом сама трехмерная проекция учитывает геометрию этого объекта и его положение в пространстве. В Нижнем Новгороде мэппинг активно используется уже несколько лет: в честь праздников или крупных событий проекцию дают чаще всего на стены и башни Кремля. Но в 2023 году во время фестиваля «Великая Русь» (0+) лазерную проекцию показали на фасаде кафедрального собора в честь Александра Невского на Стрелке.