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Российский ефрейтор в одиночку спас 20 истекающих кровью солдат из-под шквального огня ВСУ

Во время попытки ВСУ контратаковать позиции российских штурмовиков гвардии ефрейтор Владимир Аверин спас 20 раненых солдат из-под огня ВСУ, рискуя жизнью. О герое рассказали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«Владимир, рискуя собственной жизнью… оказал неотложную медицинскую помощь 20 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место», — поделились в ведомстве подвигом героя.

После боя ефрейтор в одиночку погрузил раненых в машину и отвёз в полевой медицинский госпиталь.

А ранее в Сети появилось видео рукопашной схватки российского бойца с ВСУшником. В последние минуты жизни украинский солдат вступил в бой с военным ВС РФ и проиграл, успев назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Андрей Григорьев был ранен, но выжил. Спас его нож, который был изготовлен в его родных краях. После схватки на военнослужащего ВС РФ вышли ещё шесть противников, двоих из них ему удалось ликвидировать.