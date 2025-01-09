7,3 сантиметра осадков выпало в Петербурге в последний день новогодних каникул

Отметим, в первый рабочий день в январе ожидается не только мокрый снег и его налипание на провода и деревья, но и местами гололедица. Столбик термометра в Петербурге покажет до +2 градусов, а порывы ветра будут достигать до девяти метров в секунду. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал синоптик Михаил Леус.