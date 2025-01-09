7,3 сантиметра осадков выпало в Петербурге в последний день новогодних каникул

Накануне, 8 января, в городе на Неве выпало 7,3 сантиметра осадков. Причиной тому стал циклон, который принес оттепель и мокрый снег. Сегодня, 9 января, он продолжит формировать погоду, поэтому дорожные службы снова выйдут на городские магистрали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
— Основная задача дорожных служб — обеспечить расчистку на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, дорожного полотна на главных магистралях для комфортного передвижения транспорта. В ночную смену, которая началась с 20:00, вышло 912 единиц техники, — говорится в сообщении.
К слову, к работе также привлекли дворников. Они расчистили подходы к школам, детским садикам, поликлиникам, социальным центрам.
Отметим, в первый рабочий день в январе ожидается не только мокрый снег и его налипание на провода и деревья, но и местами гололедица. Столбик термометра в Петербурге покажет до +2 градусов, а порывы ветра будут достигать до девяти метров в секунду. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал синоптик Михаил Леус.