Арина Соболенко и Мирра Андреева попали в одну четверть сетки Australian Open

9 января в Мельбурне прошла жеребьевка Australian Open-2025, на котором первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко будет защищать титул. В первом матче она встретится с американкой Слоан Стивенс. Турнир начнется 12 января.
На церемонию жеребьевки двукратная чемпионка Арина Соболенко пришла вместе с первой ракеткой мира у мужчин и действующим чемпионом итальянцем Янником Синнером. Они вошли в зал под звуки джазового оркестра и с кубками, на которых выгравированы их имена.
Арина Соболенко может стать первой женщиной, выигравшей три подряд одиночных титула в Австралии после Мартины Хингис в 1997—1999 годах.
— Вернуться сюда и пройтись с этим прекрасным трофеем в качестве двукратного действующего чемпиона — это, безусловно, нечто особенное, — сказала Соболенко. — Я очень надеюсь, что смогу продолжать побеждать в Австралии, — цитирует чемпионку WTA.
Она добавила, что рада вписать свое имя в историю и оказаться рядом с легендами.
— Выиграть три раза подряд было бы здорово, но мне нужно сосредоточиться на себе. Показывать свой лучший теннис в каждом матче. Надеюсь еще раз поставить свое имя рядом с этими легендами, — сказала Арина.
Со своей первой соперницей — американкой Слоан Стивенс — Соболенко встречалась четыре раза и всякий раз побеждала.
Стивенс занимает 84-е место в рейтинге. Лучшие годы 31-летней теннисистки, выигравшей в 2017-м US Open и входившей в топ-3 рейтинга в 2018-м, позади, но она остается опасным соперником. Тем более на стадии, когда Соболенко будет только набирать ход.
Во втором раунде Арину будет ждать менее именитый соперник — победитель поединка британки Соннай Картал и испанки Джессики Бузас Маньеро.
В третьем раунде Соболенко может выйти на 29-ю сеяную Линду Носкову из Чехии, которая обыграла на этой стадии в 2024 году первую ракетку мира Игу Свентек.
В ⅛ финала Соболенко может встретиться с россиянкой Миррой Андреевой. Напомним, что Соболенко победила Андрееву в полуфинале недавнего турнира в Брисбене (подробнее).
А в четвертьфинале белоруска, судя по сетке турнира, выходит на пятую сеяную, китаянку Чжэн Циньвэнь, которую обыгрывала на разных турнирах, в том числе в финале Мельбурна.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко рассказала, как стать сильной женщиной: «Вам не обязательно быть жесткими к себе, и вам не нужно плакать».
А еще Арина Соболенко устроила танцы на корте Australian Open под Бруно Марса.