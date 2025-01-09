Названы самые ожидаемые события в Нижнем Новгороде в 2025 году

Открытие ледовой арены, строительство канатной дороги, слияние с Кстовом запланированы в Нижнем Новгороде на 2025 год. «Комсомолка» собрала подборку из самых ожидаемых событий этого года.
Крупнейшее сооружение с искусственным льдом — Ледовый дворец — откроют в Нижнем Новгороде уже в 2025 году на Стрелке. Стадион станет домашней ареной ХК «Торпедо». Также там будут проходить соревнования по фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гимнастике и единоборствам. Кроме того, ледовый дворец станет местом проведения выставок, форумов и концертов.
Также в этом году запланировано строительство канатной дороги через Оку. Ее трасса будет состоять из двух секций: от станции метро «Заречная» до станции «Тихая гавань» и от «Тихой гавани» до проспекта Гагарина в районе аквапарка.
Наверное, самой ожидаемой новостью 2025 года стане присоединение Кстовского района к Нижнему Новгороду. Эту инициативу уж одобрили депутаты Городской думы Нижнего Новгорода и Совет депутатов Кстовского округа.
Отметим, после присоединения Кстовского района к Нижнему Новгороду площадь областного центра увеличится в три раза.
В области культуры одним из крупных событий 2025 года станет Международный молодежный форум. Со всего мира в Нижнем Новгороде соберутся около двух тысяч молодых людей. В рамках форума они смогут обменяться идеями, знаниями и опытом.
Кроме того, в 2025 году ожидается завершение ремонта Борского моста. Уже в этом году подрядчиком будет уложен асфальт, нанесена разметка и размещены ограждения проезжей части.