Семь светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 9 января, сообщили ИА «Время Н» в городском Центре организации дорожного движения.
Согласно информации, сегодня не функционирует объект на Казанском шоссе (в районе дома № 12 корпус 1), а также на проспекте Героев (около дома № 43 и в районе дома № 48).
Недоступны сегодня и светофорные объекты на пересечении улицы Новикова-Прибоя с улицей Порядковой, а также на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Украинской. Кроме того, не работает светофор на пересечении проспекта Ленина с улицей Космонавта Комарова, а также на улице Удмуртской — рядом с остановкой «Удмуртская улица».
«Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах», — обратились специалисты к жителям.
Ранее сообщалось, что ограничение на остановку и стоянку транспортных средств в переулке Коротком планируется ввести в Нижнем Новгороде.