Семь светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Недоступны сегодня и светофорные объекты на пересечении улицы Новикова-Прибоя с улицей Порядковой, а также на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Украинской. Кроме того, не работает светофор на пересечении проспекта Ленина с улицей Космонавта Комарова, а также на улице Удмуртской — рядом с остановкой «Удмуртская улица».