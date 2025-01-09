Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рок-группа «The Hatters» выступит бесплатно в Красноярске на закрытии «Волшебного льда Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Шляпники» приедут в краевую столицу уже на этой неделе.

Источник: Соцсети

На закрытии конкурсной программы «Волшебного льда Сибири» выступит популярная рок-группа «The Hatters». Об этом в программе «Без Обеда» на радиостанции «Красноярск Главный» рассказала руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова.

Праздничное закрытие фестиваля на Центральной набережной состоится в субботу, 11 января. Начало в 18:00, приглашенные гости выйдут на сцену ориентировочно в 19:00. Вход свободный.

«Шляпники» известны такими хитами, как «Я делаю шаг», «Да, со мной не просто», «Романтика (Медлячок)», «Russian Style» и другими.

Напомним, что на закрытии молодежного этапа фестиваля «Волшебный лёд Сибири» в Красноярске выступала группа «Комната культуры» (хиты «Поезда», «Самолеты»).

шоу