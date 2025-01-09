Облстат назвал средний возраст мужчин и женщин в Калининградской области

В целом в регионе проживало 488 150 мужчин и 545 764 женщины — на 1 000 мужчин приходится 1 118 женщин. Из общего числа женщин 44,3% находились в детородном возрасте (15−49 лет). При этом в трудоспособном возрасте численность мужчин превышала численность женщин на 27 416 человек. «Средний возраст мужчин области — 39 лет, женщин — 43 года. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин — 69 лет, у женщин — 78 лет».